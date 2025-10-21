Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Am Montag verletzte sich ein 41-Jähriger bei Ehingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete gegen 16.30 Uhr einen stark betrunkenen E-Scooter-Fahrer am Groggensee. Dieser sei schon mehrfach gestürzt. Beim Eintreffen der Streife, konnte der Mann zunächst nicht angetroffen werden. Kurze Zeit später, benötigte der Rettungsdienst Unterstützung bei einer betrunkenen Person. Es handelte sich um einen 41-Jährigen. Da die Zeugin sich noch im Umkreis befand, konnte sie bestätigen, dass es sich bei dem Mann auch den Fahrer des E-Scooters handelte. Der E-Scooter konnte im Nahbereich festgestellt werden. Der Mann musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Fahrer intus hatte. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt.

