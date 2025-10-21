Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Montag flüchtete ein Unfallverursacher bei Ertingen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Ford auf der K7537 von Ertingen in Richtung Dürmentingen. Ca. 400 Meter vor Ortsbeginn kam dem Ford-Fahrer ein Fahrzeug entgegen. Wie der 50-Jährige weiter berichtet, soll wohl im Kurvenbereich ein Fahrzeug über die Mittellinie geraten sein. In der weiteren Folge kam es zu einem Spiegelstreifer. Während der Geschädigte anhielt und wartete, flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher in Richtung Ertingen. Hinter dem 50-Jährigen fuhr ein Zeuge. Der konnte noch erkennen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Sprinter handeln soll. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Flüchtigen. Hinweise zu dem 3,5 Tonner nimmt die Polizei unter Tel. 07371/938-0 entgegen. Der Schaden Ford wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

++++2025089

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

