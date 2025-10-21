Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vergessens Essen löst Einsatz aus

Am Montag sorgte Essen für einen Feuerwehreinsatz in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand in die Frauenstraße aus. Dort hatte ein Hausbewohner Brandgeruch wahrgenommen. Außerdem war der Rauchmelder in der Wohnung aktiv. Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner vergessen, vor dem Verlassen der Wohnung den Topf vom Herz zu nehmen. Durch das verbrannte Essen entwickelte sich Rauch, welcher sich in der Wohnung verteilte. Ein Schaden entstand nicht. Auch gab es keine Verletzten.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

++++2031392 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell