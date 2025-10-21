PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbruch in Container
Das vergangene Wochenende machten Einbrecher Beute auf einer Baustelle in Kuchen.

Ulm (ots)

Während des Wochenendes begaben sich Unbekannte auf die Baustelle in der Hauptstraße. Dort hebelten sie an einem Gerätecontainer die Tür auf. In dem waren Werkzeuge und kleinere Baumaschinen gelagert. Die Einbrecher entwendeten nach jetzigem Stand einen Stampfer und ein Kanalbohrgerät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges vorgekommen ist, melden sich beim Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270).

+++++++ 2026329 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren