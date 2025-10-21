Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbruch in Container

Das vergangene Wochenende machten Einbrecher Beute auf einer Baustelle in Kuchen.

Ulm (ots)

Während des Wochenendes begaben sich Unbekannte auf die Baustelle in der Hauptstraße. Dort hebelten sie an einem Gerätecontainer die Tür auf. In dem waren Werkzeuge und kleinere Baumaschinen gelagert. Die Einbrecher entwendeten nach jetzigem Stand einen Stampfer und ein Kanalbohrgerät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges vorgekommen ist, melden sich beim Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270).

+++++++ 2026329 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

