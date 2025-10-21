POL-UL: (UL) Einsingen - Baumaschinen gestohlen
Am Wochenende erbeuteten Unbekannte in Einsingen aus einem Baucontainer mehrere Maschinen.
Ulm (ots)
Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 7 Uhr im Lämmerweg. Dort stand ein Baucontainer. Diesen brachen die Einbrecher auf. Aus dem Container entwendeten sie diverse Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 200 Euro geschätzt.
