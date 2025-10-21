Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr kam es zu einem Brand in der Industriestraße. Es wurde zunächst starker Rauch gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte fuhren zu der Örtlichkeit. Dort befand sich eine Lagerhalle in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in der Lagerhalle keine Personen. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zum ...

