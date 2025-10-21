Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Raser im Visier

Am Montagvormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen bei Obermarchtal durch.

Ulm (ots)

Zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr hatte die Polizei auf der B311 zwischen Obermarchtal und Untermarchtal eine Kontrollstelle eingerichtet. Das Augenmerk legte die Polizei auf Verkehrsteilnehmer, die zu schnell fuhren. Während der Kontrolle stellte die Polizei sechs Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei den außerorts erlaubten 100 km/h fuhren diese bis zu 34km/h zu schnell. In einem Fall hatte der Fahrende zudem noch telefoniert. Auf die meisten Verkehrsteilnehmer kommen Bußgelder und Punkte zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

