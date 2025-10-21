PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Vorfahrt missachtet
Am Montag übersah ein 63-Jähriger ein anderes Auto in Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Renault in der Stuttgarter Straße und bog nach links in die Ulmer Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Mitsubishi. Dessen 70-jähriger Fahrer konnte den Unfall nicht vermeiden. Der Renault fuhr dem Mitsubishi in die Fahrseite. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

