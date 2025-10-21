Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz nach 12.30 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der Leipzigstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 28-Jähriger von einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah der Skoda-Fahrer den Vorfahrtsberechtigten und von links kommenden Jugendlichen. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Bei dem heftigen Aufprall in die linke hintere Seite des Fahrzeuges zog sich der Zweiradfahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Biker in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. An dem Skoda entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Der Schaden am Krad wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

++++2028748

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

