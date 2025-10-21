Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unter Drogen- und Medikamenteneinfluss mit E-Scooter gefahren

Am Montag stoppte die Polizei einen 20-Jährigen in Laupheim.

Kurz vor 3 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem E-Scooter in der Rabenstraße. Eine Streife des Polizeireviers Laupheim stoppte den Mann. Bei der routinemäßigen Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest war ihm nicht möglich. Der 20-Jährige gab spontan an, dass er tags zuvor Psychopharmaka eingenommen und einen Joint geraucht hätte. Ein Arzt nahm dem 20-Jährigen Blut ab. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Rollerfahrer. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss.

