Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen ermittelt nach Raub mit Schusswaffe

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (06.10.2025, 20:50 Uhr) betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann den Verkaufsraum eines Discounters auf der Hartmannstraße.

Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe bedrohte er eine Kassiererin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ er die Filiale und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei Oberhausen fehlt bislang jede Spur des Tatverdächtigen. Zu seiner Identität liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hartmannstraße gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell