Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (03.10.) wurden Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen gegen 22:15 Uhr auf einen verunfallten Pkw aufmerksam, der sich auf der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe der Duisburger Straße befand. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Oberhausener die Konrad-Adenauer-Allee und beabsichtigte, nach rechts auf die Duisburger Straße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, während seine drei Mitfahrer unverletzt blieben. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum ergaben sich vor Ort nicht. Da eine überhöhte Geschwindigkeit als mögliche Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Fahrzeug zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

