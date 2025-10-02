Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrt ins Abseits - Pkw strandet auf Straßenbahngleisen

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.10.), gegen 13:17 Uhr, sorgte ein 83-jähriger Autofahrer auf der Danziger Straße für einen eher ungewöhnlichen Zwischenfall. Der Mann wollte in Höhe der EVO abbiegen, war sich jedoch aufgrund einer Baustelleneinrichtung offenbar unsicher, welchen Weg er nehmen sollte. In seiner Verlegenheit entschied er sich für eine ganz eigene "Umleitung" und setzte seine Fahrt kurzerhand über die parallel laufenden Straßenbahnschienen fort.

Doch die Idee stellte sich schnell als Sackgasse heraus. Zwei Reifen platzten, das Fahrzeug blieb auf den Schienen stecken und musste anschließend aufwendig geborgen werden. Glück im Unglück: Der Fahrer blieb bei dem Manöver unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell