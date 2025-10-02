PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrt ins Abseits - Pkw strandet auf Straßenbahngleisen

POL-OB: Fahrt ins Abseits - Pkw strandet auf Straßenbahngleisen
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.10.), gegen 13:17 Uhr, sorgte ein 83-jähriger Autofahrer auf der Danziger Straße für einen eher ungewöhnlichen Zwischenfall. Der Mann wollte in Höhe der EVO abbiegen, war sich jedoch aufgrund einer Baustelleneinrichtung offenbar unsicher, welchen Weg er nehmen sollte. In seiner Verlegenheit entschied er sich für eine ganz eigene "Umleitung" und setzte seine Fahrt kurzerhand über die parallel laufenden Straßenbahnschienen fort.

Doch die Idee stellte sich schnell als Sackgasse heraus. Zwei Reifen platzten, das Fahrzeug blieb auf den Schienen stecken und musste anschließend aufwendig geborgen werden. Glück im Unglück: Der Fahrer blieb bei dem Manöver unverletzt.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:09

    POL-OB: "Schießübungen" am Brammenring - Waffen sichergestellt

    Oberhausen (ots) - Am Mittwochabend (01.10.) gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe ein, die allesamt mitteilten, dass auf einer Grünfläche am Brammenring eine Person offenbar Schießübungen durchführt. Daraufhin suchte eine Streifenwagenbesatzung um 18:20 Uhr die Örtlichkeit auf und wurde dort tatsächlich fündig. Am Rande des Brachlands saß ein 19-Jähriger ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 15:43

    POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

    Oberhausen (ots) - In der vergangenen Woche (22.9. bis 28.9.) sind insgesamt sieben Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In einem Fall haben bislang noch unbekannte Täter die Wohnungseingangstür einer Erdgeschosswohnung in Osterfeld aufgebrochen. Anschließend haben sie unter anderem Schmuck gestohlen. Die Polizei empfiehlt daher: - Schließen Sie Türen ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren