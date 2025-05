Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung in der Steinbeisstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere noch unbekannte Personen, die am Freitagabend (09.05.2025) gegen 23:15 in der Steinbeisstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein sollen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 16-Jähriger zu Fuß auf dem Heimweg, als ihn mutmaßlich drei unbekannte Jugendliche attackierten. Hierbei sollen die Unbekannten den Jugendlichen beleidigt, mehrfach geschlagen und ihm eine Stichverletzung zugefügt haben. Der 16-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und flüchtete sich anschließend nach Hause.

Erst am nächsten Tag meldeten seine Familienangehörigen den Vorfall. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Angreifer sollen höchstens 18 Jahre alt gewesen sein. Einer sei blond mit einem Boxerschnitt gewesen, ein anderer habe lange braune Haare gehabt. Von dem dritten Angreifer existiert bislang keine Beschreibung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell