Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Motorradfahrerin kollidiert mit Reh

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 51-jährige Motorradfahrerin, die am Sonntag (11.05.2025) gegen 21:00 Uhr auf der Kreisstraße 1695 zwischen Marbach am Neckar und Ludwigsburg-Poppenweiler in einen Unfall verwickelt war. Die Honda-Lenkerin war in Richtung Poppenweiler unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die 51-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Im Anschluss stürzte die Motorradfahrerin und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. An der Honda entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis etwa 22:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell