POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot-Weiß Oberhausen und dem SC Paderborn II am 03.10.2025, 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Das Fußballspiel endete vor 2427 Zuschauern 1:0. Die Begegnung verlief störungsfrei.
