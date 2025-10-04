POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot-Weiß Oberhausen und dem SC Paderborn II am 03.10.2025, 19:30 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Am Mittwochabend (01.10.) gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe ein, die allesamt mitteilten, dass auf einer Grünfläche am Brammenring eine Person offenbar Schießübungen durchführt. Daraufhin suchte eine Streifenwagenbesatzung um 18:20 Uhr die Örtlichkeit auf und wurde dort tatsächlich fündig. Am Rande des Brachlands saß ein 19-Jähriger ...

mehr