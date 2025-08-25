PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250825.3 Horst: Unfall nach Ausweichmanöver auf der L 168 - Zeugen gesucht

Horst (ots)

Am Donnerstag, den 07.08.2025, kam es auf der Landesstraße 168 in der Gemeinde Horst zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Autofahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus kam.

Die Frau war um 07:44 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Landesstraße 168 (Grönland) aus Horst kommend in Richtung Sommerland unterwegs. Ihr kam ein schwarzer Pkw entgegen, dessen Fahrer mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 53-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen aus und prallte gegen eine Leitplanke. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizeistation Horst ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter 04126 6299930 oder per Mail an Horst.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

