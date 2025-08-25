POL-IZ: 250825.2 Heide: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Arztpraxis
Heide (ots)
Am vergangenen Wochenende drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Heide ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, und Sonntagabend, 19:50 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen in der Feldstraße. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Heide unter 0481 940 oder per Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.
