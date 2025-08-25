PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 250825.2 Heide: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Arztpraxis

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Heide ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, und Sonntagabend, 19:50 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen in der Feldstraße. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Heide unter 0481 940 oder per Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

