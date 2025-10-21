Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Montag in Mittelbiberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der Mittelbiberacher Steige unterwegs. Der Jugendliche fuhr von Biberach in Richtung Mittelbiberach. Aus der Industriestraße kam ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes. Der wollte auf die Kreisstraße 7555 einbiegen. Dabei achtete der Senior wohl nicht auf die Vorfahrt des von links kommenden Bikers. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Das Auto und das schrottreife Zweirad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7.000 Euro.

++++2032583

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell