Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Zu viel getrunken

Deutlich betrunken war ein Radler am Montag.

Ulm (ots)

Gegen 19.20 Uhr fuhr der 54-Jährige in der Poststraße. Ein Zeuge hatte den Radler gesehen. Der fuhr sehr auffällig und fiel auch vom Rad. Der Zeuge informierte die Polizei und hielt den 54-Jährigen fest. Der Radfahrer roch deutlich nach Alkohol und konnte sich kaum auf den Füßen halten. In einer Tasche hatte er mehrere leere Bierdosen bei sich. Einen Alkomattest verweigerte er. Aus diesem Grunde wurde er zur Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Die soll nun den genauen Alkoholgehalt klären.

