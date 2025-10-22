Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Zu spät gebremst

Stehenden Verkehr übersah am Dienstag ein 21-Jähriger bei Attenweiler.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr auf der B312 in Richtung Biberach. Kurz nach der Abzweigung Attenweiler stockte der Verkehr. Der 21-jährige Audi-Fahrer passte wohl nicht auf und sah die stehenden Autos nicht. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte einem BMW in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Autos aufeinander geschoben, so dass insgesamt vier Autos beteiligt waren. Verletzt wurde niemand. Der Audi und BMW mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

