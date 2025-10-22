Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Zu Sachschaden kam es am Dienstag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 9 Uhr in der Köllestraße. Der 59-jährige Scania-Lenker bog vom Neunkirchenweg in die Köllestraße ein. Beim Ausscheren streifte sein Anhänger den dort im Halteverbot geparkten Seat. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Am Seat entstand Sachschaden von 5.000 Euro, am Anhänger von etwa 100 Euro. Den Halter des Autos erwartet ein Bußgeld für das nicht ordnungsgemäße Parken.

++++2034150

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

