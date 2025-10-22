PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen
Zu Sachschaden kam es am Dienstag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 9 Uhr in der Köllestraße. Der 59-jährige Scania-Lenker bog vom Neunkirchenweg in die Köllestraße ein. Beim Ausscheren streifte sein Anhänger den dort im Halteverbot geparkten Seat. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Am Seat entstand Sachschaden von 5.000 Euro, am Anhänger von etwa 100 Euro. Den Halter des Autos erwartet ein Bußgeld für das nicht ordnungsgemäße Parken.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

