POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen
Zu Sachschaden kam es am Dienstag bei einem Unfall in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um kurz vor 9 Uhr in der Köllestraße. Der 59-jährige Scania-Lenker bog vom Neunkirchenweg in die Köllestraße ein. Beim Ausscheren streifte sein Anhänger den dort im Halteverbot geparkten Seat. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Am Seat entstand Sachschaden von 5.000 Euro, am Anhänger von etwa 100 Euro. Den Halter des Autos erwartet ein Bußgeld für das nicht ordnungsgemäße Parken.
++++2034150
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell