POL-UL: (UL) Nerenstetten - Überholen führt zu Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Nerenstetten.

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der L1232 von Neenstetten in Richtung Weidenstetten. Dort überholte er einen Autofahrer. Wohl aufgrund der dortigen Senke übersah er, dass ihm eine 50-Jährige Toyota-Fahrerin entgegenkam. Beide Fahrer konnten einen Frontalzusammenstoß durch Bremsen verhindern. Ein 37-Jähriger, der hinter der Toyota-Fahrerin fuhr, erkannte die Situation wohl zu spät und konnte nicht mehr ausreichend bremsen. Es kam zum Unfall. Es verletzte sich niemand. Der Polizeiposten Langenau nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am VW auf 4.000 Euro und dem am Toyota auf 1.500 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit. Ein Abchleppdienst barg diesen.

