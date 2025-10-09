Feuerwehr Detmold

FW-DT: Gemeldeter Zimmerbrand am Donnerstagmittag

Detmold (ots)

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Der Angriffstrupp des hauptamtlichen Personals verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Brandwohnung. Vor Ort konnte schnell Entwarnung geben werden. Verbranntes Essen war Schuld an der massiven Verrauchung. Das Essen wurde abgelöscht und die Wohnung mittels Lüfter belüftet. Der Einsatz war nach 45 Minuten beendet. Neben dem hauptamtlichen Personal waren die Löschgruppen Remmighausen und Diestelbruch im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell