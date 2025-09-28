Feuerwehr Detmold

FW-DT: Zimmerbrand - 18 Personen rettungsdienstlich betreut

Detmold (ots)

Am Samstagabend um 22:24 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus an der Hannoverschen Straße alarmiert. In einer der Wohnungen war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich noch zwei Personen in einer der Wohnungen des Gebäudes. Diese wurden mithilfe von Brandfluchthauben sicher aus dem verrauchten Bereich geführt. Anschließend begannen die Feuerwehrkräfte umgehend mit der Brandbekämpfung. Während der Löscharbeiten wurde eine Gasflasche aus der betroffenen Wohnung ins Freie gebracht. Zudem konnten zwei Katzen gerettet werden.

Das Mehrparteienhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten wurde vollständig kontrolliert und belüftet. Insgesamt wurden 18 Personen, darunter sechs Kinder, durch den Rettungsdienst untersucht. Bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern konnte eine Rauchgasvergiftung ausgeschlossen werden, sodass niemand ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Wohnungen können nach aktuellem Stand weiterhin genutzt werden.

Im Einsatz befanden sich etwa 75 Einsatzkräfte der Einheiten Hauptamtlich, Nord und Mitte. Die Einheit Hiddesen stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, Notarzt sowie dem Leitenden Notarzt vor Ort. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell