Feuerwehr Dörentrup

FW Dörentrup: Erster Spatenstich für neues Feuerwehrgerätehaus in Dörentrup- Wendlinghausen

Fertigstellung noch in diesem Jahr geplant

Dörentrup (ots)

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat in Wendlinghausen der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses begonnen - ein zukunftsweisendes Projekt für Sicherheit, Ehrenamt und Bevölkerungsschutz. Die Gemeinde Dörentrup wird bei diesem Vorhaben vom Land Nordrhein-Westfalen mit 250.000 Euro Fördermitteln unterstützt. Die Fertigstellung ist bis Ende dieses Jahres vorgesehen.

Das Gebäude entsteht an einem neuen Standort an der Farmbecker Straße - bewusst gewählt wegen seiner einsatztaktisch günstigen Lage. Von hier aus lassen sich alle Ortsteile Dörentrups sowie überregionale Verkehrswege schnell erreichen. Für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die in akuten Notsituationen oft schnell handeln müssen, ist das ein echter Zugewinn.

"Mit dem neuen Standort verbessern wir nicht nur die technische Infrastruktur, sondern verkürzen auch Reaktionszeiten - das kann im Ernstfall entscheidend sein", erklärt der Leiter der Feuerwehr Christoph Ungermann.

Besondere Bedeutung bekommt das neue Feuerwehrgerätehaus durch seine zusätzliche Funktion als sogenannter "Leuchtturm" für die Bevölkerung. In Zeiten zunehmender Extremwetterlagen, möglicher Blackouts oder anderer Großschadenslagen bereitet sich die Gemeinde Dörentrup gezielt auf Krisensituationen vor. Der Neubau wird daher so ausgestattet, dass er im Ernstfall als Notfall-Anlaufstelle genutzt werden kann.

Dazu der Pressesprecher der Feuerwehr Kevin Elliott: "Der Begriff Leuchtturm ist hier ganz wörtlich zu verstehen: Wenn anderswo die Lichter ausgehen, bleibt dieser Ort betriebsbereit - mit Notstrom, Kommunikationstechnik und der Möglichkeit, Hilfe zu koordinieren. Bürgerinnen und Bürger können hier dann Informationen bekommen, sich aufwärmen oder Strom für medizinische Geräte laden. Das ist moderne Daseinsvorsorge - und ein starkes Zeichen für Sicherheit und Gemeinschaft."

Geplant sind unter anderem die Installation eines Notstromaggregats, abgesicherte Kommunikationssysteme sowie technische Voraussetzungen für die Unterstützung hilfebedürftiger Menschen. Damit wird das Feuerwehrhaus ein zentraler Bestandteil des kommunalen Bevölkerungsschutzkonzepts. Modern, nachhaltig, funktional Der Neubau selbst bietet auf über 500 Quadratmetern Platz für drei Einsatzfahrzeuge, Schulungsräume, getrennte Umkleiden, Lagerflächen und moderne Sanitäranlagen. Die Planungen folgen aktuellen Standards für Energieeffizienz und Barrierefreiheit.

"Unsere Feuerwehr lebt vom Engagement der Menschen hier vor Ort", betonte Bürgermeister Friso Veldink beim Spatenstich. "Mit dem neuen Gerätehaus schaffen wir die Voraussetzung, dass dieses Engagement auch in Zukunft unter sicheren und professionellen Bedingungen möglich ist." "Die Feuerwehr steht für ein Ehrenamt, das viel Verantwortung trägt. Dass wir dafür professionelle Bedingungen erhalten, ist ein starkes Signal der Wertschätzung." Ergänzt Ungermann

Die Gemeinde Dörentrup setzt mit diesem Neubau ein sichtbares Zeichen: Für zukunftsfähige Infrastruktur, für den Schutz der Bevölkerung und vor allem für die Wertschätzung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Feuerwehr Dörentrup, übermittelt durch news aktuell