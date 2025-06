Feuerwehr Dörentrup

FW Dörentrup: Holzschuppen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand

Anwohner unternahmen erste Löschversuche

Dörentrup (ots)

Die Feuerwehr Dörentrup sowie die Polizei Lippe wurden mit dem Stichwort "Feuer 2" am Nachmittag zu einem brennenden Schuppen im Ortsteil Spork alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Holzschuppen in Brand. Erste Löschversuche der Anwohner konnten den Brand etwas eindämmen, sodass bei Eintreffen der Einsatzkräfte nur ein kleiner Bereich der Balkenkonstruktion brannte. Mit Hilfe von 2 C-Rohren konnte das Feuer schnell gelöscht und somit eine Ausbreitung aufgrund der Trockenheit vermieden werden. Nach der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera musste ein Teil des Daches mittels Einreißhaken abgedeckt werden, um die letzten versteckten Glutnester entgültig abzulöschen. Im Anschluss wurde ein benachbartes Gebäude, was durch eine Absauganlage mit dem Schuppen verbunden war, aufgrund der Verrauchung noch unter Zuhilfenahme eines Hochdrucklüfters vom Rauch befreit. Glücklicherweise kam keine Person zu Schaden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, welche nun die Brandursachenermittlung aufgenommen hat.

Original-Content von: Feuerwehr Dörentrup, übermittelt durch news aktuell