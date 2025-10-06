Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall auf der Hornschen Straße - Glück im Unglück für zwei Fahrer

Detmold

Am heutigen Nachmittag um 13:39 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Hornschen Straße im Ortsteil Schönemark alarmiert. Der Notruf wurde automatisch über das E-Call-System eines der beteiligten Fahrzeuge abgesetzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergab sich, dass zwei Fahrzeuge erheblich miteinander kollidiert waren. Beide Fahrer hatten großes Glück: Sie erlitten nur leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Angesichts der stark beschädigten Fahrzeuge kann man hier von Glück im Unglück sprechen.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich im Wesentlichen auf das Abklemmen der Fahrzeugbatterien sowie die Sicherstellung des Brandschutzes. Im Kofferraum eines der Fahrzeuge befand sich eine große, 33 Kilogramm Inhalt fassende, Propangas-Flasche, die von den Einsatzkräften gesichert wurde.

Die Hornsche Straße musste für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Gegen 15:45 Uhr war der Einsatz beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

