Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Diebstahl aus Baustelle
In den letzten Tagen stahlen Unbekannte Baumaterialien von einer Baustelle in Uhingen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 16 Uhr und Dienstag 7 Uhr waren Unbekannte auf einer Baustelle Am Charlottensee zu Gange. Gewaltsam brachen sie die Tür zu einem Lagerraum auf. Dort stahlen sie eine Baumaschine und zugehöriges Baumaterial. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

++++ 2033965

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

