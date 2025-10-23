Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken gegen Auto gefahren

Nicht fahrtauglich war eine 30-Jährige am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai in der Seydlitzstraße. Gegen 17.10 Uhr stieß sie gegen einen geparkten BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Ein Zeuge hat den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin samt Auto kurze Zeit später entdecken. Die 30-Jährige roch nach Alkohol und es bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Da sie sich weigerte einen Alkomattest durchzuführen, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Sie wird nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

