Am Mittwoch waren Unbekannte in Einsingen zu Gange.

Gegen 2.15 Uhr begaben sich zwei Männer auf das Firmengelände im Lämmerweg. Nachdem sie einen Radlader beiseite gefahren hatten, gelang es ihnen, zwei Baucontainer zu öffnen. Dort wurden eine Vielzahl von Werkzeugen gelagert. Die stahlen die Beiden. Bei ihrer Tat wurden sie von einer Kamera gefilmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

