Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto erfasst Fußgängerin

Am Mittwoch erlitt eine 77-Jährige bei einem Unfall in Laupheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Toyota in der Ulmer Straße unterwegs. Der junge Mann verließ den Kreisverkehr nach rechts in Richtung Simmisgasse. Eine Seniorin lief an einer Fußgängerfurt über die Straße in Richtung Einkaufszentrum. Dabei wurde sie vom Auto erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie verzichtete auf eine ärztliche Behandlung vor Ort und suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme ihre Hausarztpraxis auf. An dem Auto ist wohl kein Schaden entstanden. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Auf den Fahranfänger kommt nun einen Anzeige zu.

Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder - als die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr - ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen des eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig abzuschätzen. Sie geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deshalb stellt die Straßenverkehrsordnung Kinder unter besonderen Schutz. Wenn sich Kinder in der Nähe der Straße aufhalten gilt generell: Fuß vom Gas und bremsbereit machen!

