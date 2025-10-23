Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Klüger als Betrüger

Am Mittwoch versuchte ein Unbekannter einen Senior aus Steinheim am Albuch zu betrügen.

Ulm (ots)

Ein 81-Jähriger erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Betrüger. Der gab mit einer geläufigen Masche vor, die Tochter hätte einen Unfall gehabt, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Der Senior erkannte sofort die Betrugsabsicht und ignorierte den Anrufer. Dadurch kam es auch nicht zu den üblichen Geldforderungen. Der Angerufene erkundigte sich sofort bei seiner richtigen Tochter. So flog der Betrugsversuch auf. Später erstattete der Senior bei der Polizei Heidenheim eine Anzeige. Die nahm die Ermittlungen auf.

In vielen Fällen durchschauen die Angerufenen die Betrugsmaschen und die Betrüger gehen leer aus. Leider fallen aber auch immer wieder Menschen auf Betrüger herein und werden um Ihr Vermögen gebracht.

Die Polizeiliche Kriminalprävention klärt darüber auf, wie sich jeder vor Betrug schützen kann. Sie gibt folgende grundsätzliche Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. Wer sich nicht in ein Gespräch verwickeln lässt, kann dabei auch nicht irregeführt werden. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Legen Sie unbedingt zuerst auf! Wählen sie erst dann selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der sollte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.

Um sie weiter für das Thema Telefontrickbetrug zu sensibilisieren, hat die Polizei gemeinsam mit der Landesprävention eine zehnteilige Clipreihe produziert, in der die Polizei sukzessive die verschiedenen Maschen erläutert. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLHlto8FZiDxtThWg_QGl0xlDImmVjebf8)

++++2043953

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell