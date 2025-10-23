Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstag in Heidenheim ermittelt jetzt die Polizei. Ein SUV war beteiligt und machte sich aus dem Staub.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 18.50 Uhr in der Adlerstraße Ecke Bergstraße. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf in der Bergstraße stadteinwärts. Der Fahrer eines schwarzen SUV bog von der Adlerstraße nach rechts in die Bergstraße ab und achtete wohl nicht auf die Vorfahrt des VW-Fahrers. Der wich dem schwarzen Pkw aus und stieß gegen einen geparkten VW Polo sowie ein Verkehrszeichen. Der unbekannte Fahrende fuhr davon. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Wer den Unfall beobachtet hat und weitere Hinweise zu dem schwarzen SUV und dessen Fahrenden dazu geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heidenheim unter der Tel. 07321/322430 zu melden. Den Schaden an dem VW Golf schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro, den am VW Polo auf ca. 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Verkehrseinrichtung wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

