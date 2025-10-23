Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen

A8 - Ohne Arbeitserlaubnis

Bei einer Kontrolle am Mittwoch auf der A8 wurde ein Ford-Sprinter kontrolliert.

Die Beamten des Verkehrsdienst Mühlhausen kontrollierten den 34-jährigen Ford-Fahrer. Dieser war gegen 11.30 Uhr auf der A8 auf Höhe von Gruibingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei der Kontrolle des Fahrers und seines 42-jährigen Beifahrers, stellten die Polizisten fest, dass der aus der Ukraine stammende Mann mutmaßlich zusammen mit dem Fahrer Montagearbeiten durchführte. Der Ukrainer konnte jedoch keine Arbeitserlaubnis nachweisen. Weitere Ermittlungen bestätigen den Verdacht. Beim Fahrer handelte es sich wohl um den Firmeninhaber, weshalb beide Männer nun eine Anzeige erwartet.

