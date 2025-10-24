POL-UL: (UL) Ulm - Lasterfahrer verliert Kontrolle
Am Freitag erlitt ein 44-Jähriger im Ulmer Donautal schwere Verletzungen.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 2 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Lkw in der Hans-Lorenser-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Laster und kam nach links ab. Dort prallte er gegen einen geparkten Lkw-Anhänger und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den schwer verletzten 44-Jährigen aus dem Führerhaus. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
