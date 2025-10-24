Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen/B465 - Mit Kleinbus zusammengestoßen

Unachtsamkeit eines Autofahrers führte am Donnerstag zu einem Unfall bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr. Der Fahrer eines Kleinbusses fuhr auf der B465 von Ingerkingen in Richtung Biberach. An der Einmündung hatte sich der Bus, besetzt mit acht Schülern, auf dem Linksabbiegefahrstreifen in Richtung Schemmerhofen eingeordnet. Aus Richtung Altheim (K7589) näherte sich ein 19-Jähriger mit seinem Suzuki. Der wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Ingerkingen abbiegen. Wie der junge Fahrer später der Polizei berichtete, richtete er seinen Blick nach links in Richtung dem Fahrzeugverkehr auf der B465. Dabei übersah er wohl den langsam fahrenden Kleinbus und krachte beim Abbiegen in die linken Seite des Fahrzeuges. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer des Kleinbusses, eine Schülerin im Bus und der mutmaßliche Unfallverursacher leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzen in Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf rund 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B465 zwischen Ingerkingen und Schemmerhofen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Um 16.30 Uhr war die Strecke wieder frei. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort.

