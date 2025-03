Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Tödlicher Verkehrsunfall mit Krad-Fahrer

Gießen (ots)

Marburg: Zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Krad-Fahrer und einem Pkw kam es am Montag, 24. März 2025, gg. kurz nach 21 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Krad-Fahrer mit seiner Kawasaki auf der Verlängerung der Straße "Am Energiepark" von Marburg-Moischt in Richtung Ebsdorfergrund-Heskem. Als er einen weißen Opel überholen wollte übersah der Mann aus dem Ebsdorfergrund den entgegenkommenden BMW einer 25-jährigen Marburgerin und stieß frontal mit diesem zusammen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die BMW-Fahrerin erlitt einen Schock. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlung mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Straße war für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Tätigkeit des Gutachters bis ca. 0.40 Uhr gesperrt, was jedoch, da es sich um einen Schleichweg für Ortskundige handelt, keine weiteren Auswirkungen hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem Krad wird ein geschätzter Schaden von ca. 3.000 Euro angenommen, bei dem BMW wird von 22.000 Euro ausgegangen. Sollten noch unbekannte Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Marburg (Tel. 06421-4060) zu melden.

