Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunken und bekifft unterwegs

Führerschein und Versicherung fehlten bei einem Rollerfahrer am Donnerstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Einer Polizeistreife war ein Zweiradfahrer kurz vor 18 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Schorndorfer Straße aufgefallen. Denn an dem Roller war kein gültiges Versicherungskennzeichen montiert. Die Beamten stoppten den Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 20-Jährige für das Kleinkraftrad gar keinen Führerschein hatte. Auch war der Roller nicht versichert. Denn das Kennzeichen stammte noch aus dem Versicherungsjahr 2021. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der junge Mann unter Alkohol stand. Spontan räumte er auch ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Deshalb war für ihn die Fahrt zu Ende und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Auswertung soll nun Aufschluss darüber geben, wieviel er intus und welche Drogen der junge Mann konsumiert hatte. Der Roller wurde vor Ort abgestellt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Der 20-Jährige sieht jetzt gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

++++2054180

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell