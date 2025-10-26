PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Vermeintliches Diebesgut sichergestellt

Ulm (ots)

Die Polizei in Biberach bekam am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, einen Hinweis auf einen stark betrunkenen Mann. Da dieser sei auch schon gestürzt und landete auf der Straße. Die Streife konnte ihn in der Fischbacher Straße antreffen. Aufgrund seines Zustandes wurde er zur Dienststelle mitgenommen. Der bei der Polizei bestens bekannte 40-Jährige führte zwei Rucksäcke mit sich. Darin befanden sich ganz unterschiedliche Sachen, die vermutlich aus Diebstählen stammen. U.a. ein Jaguar/Rover Ladekabel für Autos, ein Microsoft Laptop, ein Makita Akkuschrauber, ein Samsung Handy. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände wurden eingeleitet.

+++++++++++++++++++++++++++ 2061916

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

