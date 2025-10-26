Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Vermeintliches Diebesgut sichergestellt

Ulm (ots)

Die Polizei in Biberach bekam am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, einen Hinweis auf einen stark betrunkenen Mann. Da dieser sei auch schon gestürzt und landete auf der Straße. Die Streife konnte ihn in der Fischbacher Straße antreffen. Aufgrund seines Zustandes wurde er zur Dienststelle mitgenommen. Der bei der Polizei bestens bekannte 40-Jährige führte zwei Rucksäcke mit sich. Darin befanden sich ganz unterschiedliche Sachen, die vermutlich aus Diebstählen stammen. U.a. ein Jaguar/Rover Ladekabel für Autos, ein Microsoft Laptop, ein Makita Akkuschrauber, ein Samsung Handy. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände wurden eingeleitet.

