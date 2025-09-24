Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Haft auf Nachfrage
Pressemitteilung (ots)
Am Dienstagnachmittag (23. September) erschien ein 15-jähriger afghanischer Staatsangehörige in der Wache der Bundespolizeiinspektion Würzburg, da er seinen Koffer vermisste. Trotz eingehender Prüfung, konnten die Bundespolizisten bei der Suche nach dem Koffer nicht weiterhelfen. Im Rahmen der Personalienüberprüfung des jungen Mannes, stellten die Beamten jedoch fest, dass der junge Mann bereits gesucht wurde, da er versäumt hatte seine Haftstrafe pünktlich anzutreten. Bereits im August sollte der Jugendliche eine 12-monatige Haftstrafe wegen Raub antreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Jugendstrafanstalt eingeliefert.
Rückfragen bitte an:
Nora Zeidler
Bundespolizeiinspektion Würzburg
Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg
E-Mail: bpoli.wuerzburg.presse@polizei.bund.de
Tel.: 0931 32259-1061
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn
Bundespolizeiinspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr
örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken
und Teile Oberfrankens. Der Inspektion Würzburg angegliedert sind die
Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg. Die Kernkompetenzen
der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der
Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen, sowie in der
Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell