Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Haft auf Nachfrage

Pressemitteilung (ots)

Am Dienstagnachmittag (23. September) erschien ein 15-jähriger afghanischer Staatsangehörige in der Wache der Bundespolizeiinspektion Würzburg, da er seinen Koffer vermisste. Trotz eingehender Prüfung, konnten die Bundespolizisten bei der Suche nach dem Koffer nicht weiterhelfen. Im Rahmen der Personalienüberprüfung des jungen Mannes, stellten die Beamten jedoch fest, dass der junge Mann bereits gesucht wurde, da er versäumt hatte seine Haftstrafe pünktlich anzutreten. Bereits im August sollte der Jugendliche eine 12-monatige Haftstrafe wegen Raub antreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Jugendstrafanstalt eingeliefert.

