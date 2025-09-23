Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ladendieb leistet Widerstand

Würzburg (ots)

Ladendieb beleidigt bei Festnahme die Einsatzkräfte und leistet anschließend Widerstand.

Am Montagabend (22. September) entwendete ein 43-jähriger Deutscher im Drogeriemarkt im Würzburger Hauptbahnhof alkoholische Getränke und Lebensmittel. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin des Drogeriemarktes beobachtet. Als diese den Ladendieb ansprach, flüchtete der Täter. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den flüchtigen Ladendieb an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof West. Der Täter warf seinen Rucksack mit dem Diebesgut auf den Boden, stritt die Tat ab und zeigte sich verbal aggressiv. Der alkoholisierte Mann beleidigte die Bundespolizisten mehrfach und wehrte sich mit Gewalt gegen die Mitnahme zur Dienststelle, indem er einen Beamten schubste. Die Beamten blieben unverletzt und setzten ihren Dienst fort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Beschuldigte konnte nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts des Diebstahls, der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

