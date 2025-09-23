Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: 13-Jährige leistet Widerstand am Würzburger Hauptbahnhof
Würzburg (ots)
Am Hauptbahnhof Würzburg widersetzt sich ein 13-jähriges Mädchen der Bundespolizei. Sie war als vermisst gemeldet und sollte in Gewahrsam genommen werden.
Am Dienstagmorgen (23. September) entdeckten die Einsatzkräfte der Bundespolizei ein vermisstes Mädchen im Alter von 13 Jahren im Würzburger Hauptbahnhof. Als das Mädchen die Einsatzkräfte erkannte, rannte sie sofort weg und schloss sich in der Toilettenanlage im Hauptbahnhof ein. Bei dem Versuch das Mädchen aus der Toilettenkabine zu holen, versuchte das Mädchen eine Beamtin zu schlagen und schlug die Türe zu. Dabei wurde die Hand einer Beamtin in der Türe eingeklemmt. Bei der Ingewahrsamnahme leistete das Mädchen widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamten blieben unverletzt und setzten ihren Dienst fort. Das Mädchen wurde in Schutzgewahrsam genommen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde das Mädchen an das zuständige Jugendamt übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung.
