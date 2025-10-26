Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Erstes Anfeuern vom Kamin löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Ulm (ots)

Gegen 13:00 Uhr am Samstagmittag, 25.10.2025, will ein 70-jähriger Bewohner im Oßmannsweiler seinen Kamin anfeuern. Plötzlich entsteht im Kamin und im Haus eine ungewöhnliche Rauchentwicklung. Durch die eintreffende Feuerwehr wird ein kleiner Brand in der Zwischendecke des Hauses festgestellt und gelöscht. Wie genau es zu diesem Brand gekommen ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der hinzugerufene Schornsteinfeger untersagte bis auf weiteres die Nutzung des Kamins. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

