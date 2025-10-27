Ulm (ots) - Gegen 13:00 Uhr am Samstagmittag, 25.10.2025, will ein 70-jähriger Bewohner im Oßmannsweiler seinen Kamin anfeuern. Plötzlich entsteht im Kamin und im Haus eine ungewöhnliche Rauchentwicklung. Durch die eintreffende Feuerwehr wird ein kleiner Brand in der Zwischendecke des Hauses festgestellt und gelöscht. Wie genau es zu diesem Brand gekommen ist, ...

