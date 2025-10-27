PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto zerkratzt
Am Wochenende verursachte ein Unbekannter erheblichen Sachschaden an einem Auto in Ulm.

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag parkte eine 34-Jährige ihren Mercedes AMG auf einem Parkstreifen in der Neutorstraße. Ein Unbekannter zerkratzte beide Seiten des schwarzen Autos mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro.

++++2067659 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

