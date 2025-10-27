POL-UL: (UL) Ulm - Auto zerkratzt
Am Wochenende verursachte ein Unbekannter erheblichen Sachschaden an einem Auto in Ulm.
Ulm (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag parkte eine 34-Jährige ihren Mercedes AMG auf einem Parkstreifen in der Neutorstraße. Ein Unbekannter zerkratzte beide Seiten des schwarzen Autos mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro.
