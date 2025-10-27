Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Dreiste Betrüger machen Beute

Am Donnerstag hatten es Falsche Polizisten in Sontheim auf das E-Bike eines 28-Jährigen abgesehen.

Ulm (ots)

Der 28-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit seinem Haibike in der Hauptstraße unterwegs. Plötzlich stoppten ihn zwei Männer in ziviler Kleidung und gaben sich als Polizeibeamte aus. Im Anschluss einer vorgetäuschten Fahrradkontrolle teilten sie dem Geschädigten mit, sein Fahrrad sei nicht ordnungsgemäß. Deshalb musste er vor Ort eine Verwarnung von 25 Euro bezahlen. Anschließend luden sie sein E-Bike in einen schwarzen VW Passat mit dem Hinweis, er könne das Rad in den nächsten Tagen beim Polizeiposten Sontheim wieder abholen. Dort flog der Betrug am Freitag auf.

Die Polizei Sontheim hat die Ermittlungen nach den Betrügern aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07322/9653-0. Ein Täter soll etwa 35 Jahre alt und schlank sein. Er trug eine braune Jacke mit Reißverschluss an den Ärmeln und eine schwarze Hose. Er hatte blonde, etwas längere Haare, einen Nasenpiercing und sprach hochdeutsch.

Der zweite Täter ist ca. 30 Jahre alt und schlank Er trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Er hatte kurze, dunkle und gegelte Haare. Er sprach wohl mit türkischem Akzent. Beide Täter trugen an ihren Gürteln augenscheinlich eine Pistole, einen Schlagstock sowie einen auffallend grünen Taser. Das Kennzeichen des schwarzen VW Passat ist nicht bekannt. Da die Täter wohl auch Dienstmarken vorzeigten, ermittelt die Polizei neben dem Verdacht des Betrugs auch wegen Amtsanmaßung.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

