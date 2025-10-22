Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen mit zwei Haftbefehlen

Hamm/Münster (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend (21. Oktober) am Hauptbahnhof in Hamm einen 28-jährigen Serben verhaftet.

Die Einsatzkräfte hatten den Mann zur Kontrolle angehalten, als er sich losriss und aus dem Hauptbahnhof flüchtete. Die verfolgenden Beamten konnten den Mann schließlich im Stadtgebiet festnehmen und fesseln. Der Grund für die Flucht wurde schnell deutlich. Der Münsteraner wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht.

Im Spätsommer war er zwei Verhandlungsterminen wegen Diebstahls unentschuldigt ferngeblieben. Das Amtsgericht Münster hatte deshalb die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet. Darüber hinaus hatte der Gesuchte die Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen sexueller Belästigung nicht vollständig bezahlt, weshalb die Staatsanwaltschaft Münster einen Haftbefehl gegen den Münsteraner erwirkte. Da er die offene Summe von 350 Euro nicht aufbringen konnte, hat er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen zu verbüßen. Er wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell