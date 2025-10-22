Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sieben Fahndungen, acht Personalien - Bundespolizei verhaftet mehrfach Gesuchten

Aachen (ots)

Die Bundespolizei Aachen konnte am gestrigen Dienstagmittag einen vielfach gesuchten Mann am Aachener Hauptbahnhof verhaften.

Der 23-jährige Algerier reiste mit einem grenzüberschreitenden Zug vorher aus Belgien ein. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er der Dienststelle zur Überprüfung seiner Fingerabdrücke zugeführt. Diese fahndungsmäßige Überprüfung brachte eine Menge Fahndungstreffer.

Der Betroffene lag mit insgesamt acht verschiedenen Personalien ein. Des Weiteren wurde er von unterschiedlichen Behörden mittels Aufenthaltsermittlung gesucht. Insgesamt sieben offene Suchvermerke lagen hier vor (u.a. wegen ausländerrechtlicher Verstöße, Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung).

Da die Person unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist ist und ohne gültigen Fahrschein gereist ist, wurden hier Strafanzeigen gefertigt.

Eine Überprüfung seines Aufenthaltsstatus verlief erfolglos. Da die Person über keine gültige Aufenthaltserlaubnis verfügt, wurde sie dem Polizeigewahrsam in Aachen zugeführt. Von hier aus werden alle weiteren Maßnahmen zum Zwecke der Abschiebung nach Algerien getroffen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell