Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Dienstagvormittag, 21. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sarajevo einen 40-jährigen Deutschen. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen deutschen Personalausweis vor. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ihn mit einem Haftbefehl wegen uneidlicher Falschaussage suchte. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro bezahlen oder eine 25-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann zahlte die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

