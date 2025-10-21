Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreise aus Alicante - Bundespolizei nimmt Mann mit gefälschter Aufenthaltserlaubnis fest

Greven (ots)

Am Montagmorgen (20. Oktober) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Münster/Osnabrück einen 36-jährigen Mann festgenommen.

Weil er nach seiner Ankunft aus dem spanischen Alicante auf die Polizisten einen orientierungslosen Eindruck machte, befragten sie den ghanaischen Staatsangehörigen zu seinen Reisegründen und kontrollierten seine Dokumente.

Hierbei gab der Mann an, dass er in Spanien wohnt und zu Besuchszwecken nach Deutschland gekommen ist. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellten die Beamten jedoch fest, dass es sich bei der vorgelegten spanischen Aufenthaltserlaubnis um eine Totalfälschung handelte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein früherer Asylantrag des Mannes in Deutschland negativ beschieden wurde und er bereits im Jahr 2021 in sein Heimatland abgeschoben wurde.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde der Mann vorläufig festgenommen und am Dienstag beim Amtsgericht Münster zur Beantragung der Abschiebehaft vorgeführt.

