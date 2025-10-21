Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Paderborn - Bundespolizisten stellen Teleskopschlagstock sicher

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Vermutlich um seine Identitätsfeststellung zu verhindern, hat ein 23-jähriger Mann am Montagnachmittag (20. Oktober) versucht einen Teleskopschlagstock gegen die Einsatzkräfte einzusetzen.

Aufgefallen war der Bad Driburger in einem Zug von seinem Wohnort nach Paderborn. Weil er keinen Fahrschein besaß und sich gegenüber der Zugbegleiterin nicht ausweisen wollte, forderte diese im Hauptbahnhof Paderborn die Bundespolizei an.

Auch gegen über den Einsatzkräften der Bundespolizei verhielt der Mann sich unkooperativ und gab seine Identität nicht preis. Daraufhin sollte er zur Identitätsfeststellung auf die Wache verbracht werden. Auf den Weg dorthin griff der Bad Driburger plötzlich in seine Hosentasche und versuchte einen länglichen Gegenstand herauszuziehen. Da er von seinem Vorhaben nicht abließ, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der Gegenstand, der sich als Teleskopschlagstock herausstellte, wurde sichergestellt.

Auf der Wache der Bundespolizei stellten die Beamten die Identität des deutschen Staatsangehörigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Zu den Tatvorwürfen wollte er sich nicht äußern.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell